Путин оценил реакцию Киева и Запада на предложение о завершении СВО

Президент России Владимир Путин оценил реакцию Киева и Запада на свое предложение о завершении спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ответы президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга были предсказуемы.
«Путину доложено о реакции Зеленского и Столтенберга, по мнению президента, их реакция предсказуема», — заявил Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.
Он отметил, что реакция США будет такой же предсказуемой. Песков также высказался о двойных стандартах, которые, по его мнению, становятся неотъемлемым атрибутом позиции Запада.
Ранее президент России Владимир Путин выступил на встрече с руководством МИД РФ. На мероприятии он предложил Киеву вывести свои войска с суверенных границ, среди которых Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР.
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