14 июня 2024

Путин оценил реакцию Киева и Запада на предложение о завершении СВО

Песков: Путин назвал реакцию Киева и Запада предсказуемой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин назвал реакцию Киева и Запада предсказуемой
Владимир Путин назвал реакцию Киева и Запада предсказуемой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин оценил реакцию Киева и Запада на свое предложение о завершении спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ответы президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга были предсказуемы.

«Путину доложено о реакции Зеленского и Столтенберга, по мнению президента, их реакция предсказуема», — заявил Песков, его слова передает корреспондент URA.RU.

Он отметил, что реакция США будет такой же предсказуемой. Песков также высказался о двойных стандартах, которые, по его мнению, становятся неотъемлемым атрибутом позиции Запада.

Ранее президент России Владимир Путин выступил на встрече с руководством МИД РФ. На мероприятии он предложил Киеву вывести свои войска с суверенных границ, среди которых Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин оценил реакцию Киева и Запада на свое предложение о завершении спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, ответы президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга были предсказуемы. «Путину доложено о реакции Зеленского и Столтенберга, по мнению президента, их реакция предсказуема», — заявил Песков, его слова передает корреспондент URA.RU. Он отметил, что реакция США будет такой же предсказуемой. Песков также высказался о двойных стандартах, которые, по его мнению, становятся неотъемлемым атрибутом позиции Запада. Ранее президент России Владимир Путин выступил на встрече с руководством МИД РФ. На мероприятии он предложил Киеву вывести свои войска с суверенных границ, среди которых Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...