Мурашко раскрыл число госпитализированных с ботулизмом россиян

Мурашко: в стационарах находится 301 россиянин с боттулизмом

20 июня 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Михаил Мурашко сообщил о разработке нового препарата от ботулизма Фото: Владимир Андреев © URA.RU В стационарах по всей России находится 301 человек больной ботулизмом, 43 из них на искусственной вентиляции легких. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Всего в стационарах с ботулизмом в регионах РФ находится 301 человек», — приводит слова Мурашко ТАСС. Из общего числа пострадавших 43 пациента находятся на искусственной вентиляции легких. Он также отметил, что в ближайшее время начнутся клинические исследования нового препарата от заболевания. Неделей ранее в Москве были зафиксированы десятки случаев, когда люди обращались в больницы с жалобами на отравление, позже им поставили диагноз ботулизм. В ходе расследования выяснилось, что большинство пострадавших заказывали одну и ту же доставку еды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В стационарах по всей России находится 301 человек больной ботулизмом, 43 из них на искусственной вентиляции легких. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Всего в стационарах с ботулизмом в регионах РФ находится 301 человек», — приводит слова Мурашко ТАСС. Из общего числа пострадавших 43 пациента находятся на искусственной вентиляции легких. Он также отметил, что в ближайшее время начнутся клинические исследования нового препарата от заболевания. Неделей ранее в Москве были зафиксированы десятки случаев, когда люди обращались в больницы с жалобами на отравление, позже им поставили диагноз ботулизм. В ходе расследования выяснилось, что большинство пострадавших заказывали одну и ту же доставку еды.