Мурашко раскрыл число госпитализированных с ботулизмом россиян

В стационарах по всей России находится 301 человек больной ботулизмом, 43 из них на искусственной вентиляции легких. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Всего в стационарах с ботулизмом в регионах РФ находится 301 человек», — приводит слова Мурашко ТАСС. Из общего числа пострадавших 43 пациента находятся на искусственной вентиляции легких. Он также отметил, что в ближайшее время начнутся клинические исследования нового препарата от заболевания.
Неделей ранее в Москве были зафиксированы десятки случаев, когда люди обращались в больницы с жалобами на отравление, позже им поставили диагноз ботулизм. В ходе расследования выяснилось, что большинство пострадавших заказывали одну и ту же доставку еды.
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