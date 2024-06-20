Мурашко раскрыл число госпитализированных с ботулизмом россиян

Мурашко: в стационарах находится 301 россиянин с боттулизмом
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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., мурашко михаил
Михаил Мурашко сообщил о разработке нового препарата от ботулизма Фото:

В стационарах по всей России находится 301 человек больной ботулизмом, 43 из них на искусственной вентиляции легких. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Всего в стационарах с ботулизмом в регионах РФ находится 301 человек», — приводит слова Мурашко ТАСС. Из общего числа пострадавших 43 пациента находятся на искусственной вентиляции легких. Он также отметил, что в ближайшее время начнутся клинические исследования нового препарата от заболевания.

Неделей ранее в Москве были зафиксированы десятки случаев, когда люди обращались в больницы с жалобами на отравление, позже им поставили диагноз ботулизм. В ходе расследования выяснилось, что большинство пострадавших заказывали одну и ту же доставку еды.

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В стационарах по всей России находится 301 человек больной ботулизмом, 43 из них на искусственной вентиляции легких. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Всего в стационарах с ботулизмом в регионах РФ находится 301 человек», — приводит слова Мурашко ТАСС. Из общего числа пострадавших 43 пациента находятся на искусственной вентиляции легких. Он также отметил, что в ближайшее время начнутся клинические исследования нового препарата от заболевания. Неделей ранее в Москве были зафиксированы десятки случаев, когда люди обращались в больницы с жалобами на отравление, позже им поставили диагноз ботулизм. В ходе расследования выяснилось, что большинство пострадавших заказывали одну и ту же доставку еды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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