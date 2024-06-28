Госдума хочет всему миру показать доклад о преступлениях Киева против детей

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Представление кандидатуры Михаила Мишустина на должность премьер-министра России в Государственной Думе РФ. Москва, госдума, государственная дума
Комитет Госдумы подготовил доклад о преступлениях Киева против детей, его покажут всему миру Фото:
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Доклад Комиссии Госдумы и Совфеда по расследованию преступлений Киева против детей направят во все парламенты мира. Об этом рассказала спикер Госдума Анна Кузнецова.

«В ближайшее время доклад [о преступлениях Украины в отношении детей] будет направлен во все парламенты мира и международные организации. Ведь правду о преступлениях киевского режима должны знать все», — написала Анна Кузнецова в своем telegram-канале.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя возложил на ВСУ ответственность за гибель 192 детей с февраля 2022 года по настоящий момент. Также за это время из-за действий Украины ранения получили еще 554 детей на территории РФ. Украина периодически атакует приграничные российские территории при помощи беспилотников и ракет. От действий ВСУ страдают и мирные граждане. В ходе недавней атаки ВСУ по Севастополю погибли трое детей.

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Доклад Комиссии Госдумы и Совфеда по расследованию преступлений Киева против детей направят во все парламенты мира. Об этом рассказала спикер Госдума Анна Кузнецова. «В ближайшее время доклад [о преступлениях Украины в отношении детей] будет направлен во все парламенты мира и международные организации. Ведь правду о преступлениях киевского режима должны знать все», — написала Анна Кузнецова в своем telegram-канале. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя возложил на ВСУ ответственность за гибель 192 детей с февраля 2022 года по настоящий момент. Также за это время из-за действий Украины ранения получили еще 554 детей на территории РФ. Украина периодически атакует приграничные российские территории при помощи беспилотников и ракет. От действий ВСУ страдают и мирные граждане. В ходе недавней атаки ВСУ по Севастополю погибли трое детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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