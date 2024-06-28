Госдума хочет всему миру показать доклад о преступлениях Киева против детей

Доклад Комиссии Госдумы и Совфеда по расследованию преступлений Киева против детей направят во все парламенты мира. Об этом рассказала спикер Госдума Анна Кузнецова.
«В ближайшее время доклад [о преступлениях Украины в отношении детей] будет направлен во все парламенты мира и международные организации. Ведь правду о преступлениях киевского режима должны знать все», — написала Анна Кузнецова в своем telegram-канале.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя возложил на ВСУ ответственность за гибель 192 детей с февраля 2022 года по настоящий момент. Также за это время из-за действий Украины ранения получили еще 554 детей на территории РФ. Украина периодически атакует приграничные российские территории при помощи беспилотников и ракет. От действий ВСУ страдают и мирные граждане. В ходе недавней атаки ВСУ по Севастополю погибли трое детей.
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