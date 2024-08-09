Генерал Водолацкий раскрыл, будут ли мирные переговоры с Украиной после атаки на Курскую область

Генерал Водолацкий: атака ВСУ на Курскую область поставила точку в переговорах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дни "перемирия" у воинских частей в Крыму., армия, вежливые люди
После атаки ВСУ на Курскую область «переговоры с подонками вести нельзя», заявил казачий генерал Виктор Водолацкий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После атаки ВСУ на Курскую область Россия не должна вести мирные переговоры с Украиной, поскольку ей «доверять нельзя». Об этом заявил депутат госдумы и казачий генерал Виктор Водолацкий.

«После того, как террористы зашли на территорию Курской области, вопрос о переговорах должен сняться, потому что с подонками переговоры вести нельзя. Им нельзя верить, у них совсем другие планы и цели», — сообщил Виктор Водолацкий в беседе с «Национальной службой новостей». По его словам, желание мирных переговоров со стороны Украины не отражает сути ее намерений, и «Россия не собирается в очередной раз наступать на те же грабли».

Водолацкий также подчеркнул, что Киев запускает на российские территории американские ракеты ATACMS и Storm Shadow. Этим он хочет «втянуть» Европу в российско-украинский конфликт.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После атаки ВСУ на Курскую область Россия не должна вести мирные переговоры с Украиной, поскольку ей «доверять нельзя». Об этом заявил депутат госдумы и казачий генерал Виктор Водолацкий. «После того, как террористы зашли на территорию Курской области, вопрос о переговорах должен сняться, потому что с подонками переговоры вести нельзя. Им нельзя верить, у них совсем другие планы и цели», — сообщил Виктор Водолацкий в беседе с «Национальной службой новостей». По его словам, желание мирных переговоров со стороны Украины не отражает сути ее намерений, и «Россия не собирается в очередной раз наступать на те же грабли». Водолацкий также подчеркнул, что Киев запускает на российские территории американские ракеты ATACMS и Storm Shadow. Этим он хочет «втянуть» Европу в российско-украинский конфликт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...