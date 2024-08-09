Генерал Водолацкий раскрыл, будут ли мирные переговоры с Украиной после атаки на Курскую область

Генерал Водолацкий: атака ВСУ на Курскую область поставила точку в переговорах

09 августа 2024 в 17:02 Размер текста - 17 +

После атаки ВСУ на Курскую область «переговоры с подонками вести нельзя», заявил казачий генерал Виктор Водолацкий Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После атаки ВСУ на Курскую область Россия не должна вести мирные переговоры с Украиной, поскольку ей «доверять нельзя». Об этом заявил депутат госдумы и казачий генерал Виктор Водолацкий. «После того, как террористы зашли на территорию Курской области, вопрос о переговорах должен сняться, потому что с подонками переговоры вести нельзя. Им нельзя верить, у них совсем другие планы и цели», — сообщил Виктор Водолацкий в беседе с «Национальной службой новостей». По его словам, желание мирных переговоров со стороны Украины не отражает сути ее намерений, и «Россия не собирается в очередной раз наступать на те же грабли». Водолацкий также подчеркнул, что Киев запускает на российские территории американские ракеты ATACMS и Storm Shadow. Этим он хочет «втянуть» Европу в российско-украинский конфликт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После атаки ВСУ на Курскую область Россия не должна вести мирные переговоры с Украиной, поскольку ей «доверять нельзя». Об этом заявил депутат госдумы и казачий генерал Виктор Водолацкий. «После того, как террористы зашли на территорию Курской области, вопрос о переговорах должен сняться, потому что с подонками переговоры вести нельзя. Им нельзя верить, у них совсем другие планы и цели», — сообщил Виктор Водолацкий в беседе с «Национальной службой новостей». По его словам, желание мирных переговоров со стороны Украины не отражает сути ее намерений, и «Россия не собирается в очередной раз наступать на те же грабли». Водолацкий также подчеркнул, что Киев запускает на российские территории американские ракеты ATACMS и Storm Shadow. Этим он хочет «втянуть» Европу в российско-украинский конфликт.