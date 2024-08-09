09 августа 2024

RuTube объяснил исчезновение своего приложения из App Store

RuTube: приложение было удалено из App Store из-за санкций
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Интернет-приложения. Екатеринбург, apple, логотип, приложение, app store
Приложение возглавляло рейтинг App Store Фото:

Видеохостинг RuTube сообщил об удалении своего приложения из магазина App Store. По словам компании, причиной для произошедшего стали санкции со стороны американской компании.

«Все последнее время мы возглавляли рейтинг по скачиваниям приложения в App Store, но сейчас вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений App Store. Это стало следствием санкций со стороны американской компании», — сообщил RuTube в своем telegram-канале. В видеохостинге отметили, что приложат все усилия для возвращения приложения обратно в магазин Apple.

Ранее стало известно о пропаже приложения RuTube. В этом убедился корреспондент URA.RU.

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Видеохостинг RuTube сообщил об удалении своего приложения из магазина App Store. По словам компании, причиной для произошедшего стали санкции со стороны американской компании. «Все последнее время мы возглавляли рейтинг по скачиваниям приложения в App Store, но сейчас вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений App Store. Это стало следствием санкций со стороны американской компании», — сообщил RuTube в своем telegram-канале. В видеохостинге отметили, что приложат все усилия для возвращения приложения обратно в магазин Apple. Ранее стало известно о пропаже приложения RuTube. В этом убедился корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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