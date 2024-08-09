RuTube объяснил исчезновение своего приложения из App Store

RuTube: приложение было удалено из App Store из-за санкций

10 августа 2024 в 04:04 Размер текста - 17 +

Приложение возглавляло рейтинг App Store Фото: Анна Майорова © URA.RU Видеохостинг RuTube сообщил об удалении своего приложения из магазина App Store. По словам компании, причиной для произошедшего стали санкции со стороны американской компании. «Все последнее время мы возглавляли рейтинг по скачиваниям приложения в App Store, но сейчас вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений App Store. Это стало следствием санкций со стороны американской компании», — сообщил RuTube в своем telegram-канале. В видеохостинге отметили, что приложат все усилия для возвращения приложения обратно в магазин Apple. Ранее стало известно о пропаже приложения RuTube. В этом убедился корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Видеохостинг RuTube сообщил об удалении своего приложения из магазина App Store. По словам компании, причиной для произошедшего стали санкции со стороны американской компании. «Все последнее время мы возглавляли рейтинг по скачиваниям приложения в App Store, но сейчас вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений App Store. Это стало следствием санкций со стороны американской компании», — сообщил RuTube в своем telegram-канале. В видеохостинге отметили, что приложат все усилия для возвращения приложения обратно в магазин Apple. Ранее стало известно о пропаже приложения RuTube. В этом убедился корреспондент URA.RU.