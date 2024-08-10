В Белграде начались массовые протесты против добычи лития в Сербии

11 августа 2024 в 01:20 Размер текста - 17 +

Протест вызвал значительные трудности для движения в центре города Фото: Денис Моргунов В центре Белграда прошел массовый протест против добычи лития. Несколько тысяч человек собрались в субботу вечером, чтобы выразить свое недовольство планами открытия рудника по добыче минерала ядарита, богатого литием. «Участники акции протеста перекрыли движение возле здания президентского дворца, начав собираться у гостиницы „Москва“», — передает корреспондент РИА Новости. Протестующие, вооруженные флагами и транспарантами, заняли проезжую часть, что привело к необходимости полицией перекрыть место событий и прилегающие улицы. Протест вызвал значительные трудности для движения в центре города. Протестующие использовали вувузелы и свистки, чтобы привлечь внимание к своим требованиям остановить добычу лития в Сербии. Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о получении информации о подготовке государственного переворота в его стране. При этом он заявил, что гражданам не стоит беспокоиться. Вучич выразил уверенность в том, что любые попытки дестабилизации ситуации в Сербии будут предотвращены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Белграда прошел массовый протест против добычи лития. Несколько тысяч человек собрались в субботу вечером, чтобы выразить свое недовольство планами открытия рудника по добыче минерала ядарита, богатого литием. «Участники акции протеста перекрыли движение возле здания президентского дворца, начав собираться у гостиницы „Москва“», — передает корреспондент РИА Новости. Протестующие, вооруженные флагами и транспарантами, заняли проезжую часть, что привело к необходимости полицией перекрыть место событий и прилегающие улицы. Протест вызвал значительные трудности для движения в центре города. Протестующие использовали вувузелы и свистки, чтобы привлечь внимание к своим требованиям остановить добычу лития в Сербии. Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о получении информации о подготовке государственного переворота в его стране. При этом он заявил, что гражданам не стоит беспокоиться. Вучич выразил уверенность в том, что любые попытки дестабилизации ситуации в Сербии будут предотвращены.