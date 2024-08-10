10 августа 2024

В Белграде начались массовые протесты против добычи лития в Сербии

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Протест вызвал значительные трудности для движения в центре города Фото:

В центре Белграда прошел массовый протест против добычи лития. Несколько тысяч человек собрались в субботу вечером, чтобы выразить свое недовольство планами открытия рудника по добыче минерала ядарита, богатого литием.

«Участники акции протеста перекрыли движение возле здания президентского дворца, начав собираться у гостиницы „Москва“», — передает корреспондент РИА Новости. Протестующие, вооруженные флагами и транспарантами, заняли проезжую часть, что привело к необходимости полицией перекрыть место событий и прилегающие улицы.

Протест вызвал значительные трудности для движения в центре города. Протестующие использовали вувузелы и свистки, чтобы привлечь внимание к своим требованиям остановить добычу лития в Сербии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о получении информации о подготовке государственного переворота в его стране. При этом он заявил, что гражданам не стоит беспокоиться. Вучич выразил уверенность в том, что любые попытки дестабилизации ситуации в Сербии будут предотвращены.

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В центре Белграда прошел массовый протест против добычи лития. Несколько тысяч человек собрались в субботу вечером, чтобы выразить свое недовольство планами открытия рудника по добыче минерала ядарита, богатого литием. «Участники акции протеста перекрыли движение возле здания президентского дворца, начав собираться у гостиницы „Москва“», — передает корреспондент РИА Новости. Протестующие, вооруженные флагами и транспарантами, заняли проезжую часть, что привело к необходимости полицией перекрыть место событий и прилегающие улицы. Протест вызвал значительные трудности для движения в центре города. Протестующие использовали вувузелы и свистки, чтобы привлечь внимание к своим требованиям остановить добычу лития в Сербии. Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил о получении информации о подготовке государственного переворота в его стране. При этом он заявил, что гражданам не стоит беспокоиться. Вучич выразил уверенность в том, что любые попытки дестабилизации ситуации в Сербии будут предотвращены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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