В МВД Сербии сравнили протесты с цветными революциями

Дачич: акция собрала 27 тысяч человек и организована как «цветные революции»

11 августа 2024 в 06:14 Размер текста - 17 +

В центре Белграда прошел массовый протест против добычи лития Фото: Сергей Русанов Акция протеста в Белграде против открытия рудника ядарита была организована по образцу «цветных революций». Об этом заявил вице-премьер Сербии и глава МВД Ивица Дачич. «Сам митинг был мирным, и, по оценкам полиции, на нем присутствовало от 24 тыс. до 27 тыс. человек, но после митинга организаторы действовали вопреки всему, что было написано в заявке на проведение массового собрания, нарушая общественный порядок, а также блокируя международное сообщение, тем самым ставя под угрозу безопасность граждан», — заявил Дачич в сообщении МВД. Дачич подчеркнул, что организаторы акции были предупреждены о недопустимости нарушений закона как до, так и во время мероприятия. Он заверил, что против тех, кто совершил правонарушения, будут предприняты соответствующие юридические действия. Это заявление следует за серией протестов в Сербии, связанных с экологическими и социальными вопросами. В центре Белграда прошел массовый протест против добычи лития. Несколько тысяч человек собрались в субботу вечером, чтобы выразить свое недовольство планами открытия рудника по добыче минерала ядарита, богатого литием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Акция протеста в Белграде против открытия рудника ядарита была организована по образцу «цветных революций». Об этом заявил вице-премьер Сербии и глава МВД Ивица Дачич. «Сам митинг был мирным, и, по оценкам полиции, на нем присутствовало от 24 тыс. до 27 тыс. человек, но после митинга организаторы действовали вопреки всему, что было написано в заявке на проведение массового собрания, нарушая общественный порядок, а также блокируя международное сообщение, тем самым ставя под угрозу безопасность граждан», — заявил Дачич в сообщении МВД. Дачич подчеркнул, что организаторы акции были предупреждены о недопустимости нарушений закона как до, так и во время мероприятия. Он заверил, что против тех, кто совершил правонарушения, будут предприняты соответствующие юридические действия. Это заявление следует за серией протестов в Сербии, связанных с экологическими и социальными вопросами. В центре Белграда прошел массовый протест против добычи лития. Несколько тысяч человек собрались в субботу вечером, чтобы выразить свое недовольство планами открытия рудника по добыче минерала ядарита, богатого литием.