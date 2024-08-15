Минцифры сообщили о гибели сотрудника «Ростелекома» в Курской области

Два дня назад в Курской области погиб сотрудник «Ростелекома» Александр Некрасов. Он вместе с другими сотрудниками вел работы по восстановлению связи в Рыльске. Об этом сообщили Минцифры России.
«В Курской области погиб наш коллега — связист Александр Некрасов. Он работал в местном филиале „Ростелекома“ более 20 лет», —
Группу инженеров атаковали ВСУ, когда они вели работы по восстановлению связи в городе Рыльске. Его напарник — Андрей Бариев — доставлен в Курскую областную клиническую больницу. Подчеркивается, что это первый случай в ходе СВО, когда связисты становятся жертвами нападения, выполняя свой профессиональный долг.
Бои в Курской области продолжаются. На территорию Курской области за неделю вошло 12 тысяч украинских военных. 15 августа создан координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов страны, в том числе Курской области. Его цель — повысить эффективность обеспечения войск, защищающих территории и население страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.