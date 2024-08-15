Минцифры сообщили о гибели сотрудника «Ростелекома» в Курской области

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В Курской области погиб связист в результате атаки ВСУ Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Два дня назад в Курской области погиб сотрудник «Ростелекома» Александр Некрасов. Он вместе с другими сотрудниками вел работы по восстановлению связи в Рыльске. Об этом сообщили Минцифры России.

«В Курской области погиб наш коллега — связист Александр Некрасов. Он работал в местном филиале „Ростелекома“ более 20 лет», — написали представители структуры в telegram-канале.

Группу инженеров атаковали ВСУ, когда они вели работы по восстановлению связи в городе Рыльске. Его напарник — Андрей Бариев — доставлен в Курскую областную клиническую больницу. Подчеркивается, что это первый случай в ходе СВО, когда связисты становятся жертвами нападения, выполняя свой профессиональный долг.

Бои в Курской области продолжаются. На территорию Курской области за неделю вошло 12 тысяч украинских военных. 15 августа создан координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов страны, в том числе Курской области. Его цель — повысить эффективность обеспечения войск, защищающих территории и население страны.

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Два дня назад в Курской области погиб сотрудник «Ростелекома» Александр Некрасов. Он вместе с другими сотрудниками вел работы по восстановлению связи в Рыльске. Об этом сообщили Минцифры России. «В Курской области погиб наш коллега — связист Александр Некрасов. Он работал в местном филиале „Ростелекома“ более 20 лет», — написали представители структуры в telegram-канале. Группу инженеров атаковали ВСУ, когда они вели работы по восстановлению связи в городе Рыльске. Его напарник — Андрей Бариев — доставлен в Курскую областную клиническую больницу. Подчеркивается, что это первый случай в ходе СВО, когда связисты становятся жертвами нападения, выполняя свой профессиональный долг. Бои в Курской области продолжаются. На территорию Курской области за неделю вошло 12 тысяч украинских военных. 15 августа создан координационный совет по вопросам военной безопасности приграничных регионов страны, в том числе Курской области. Его цель — повысить эффективность обеспечения войск, защищающих территории и население страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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