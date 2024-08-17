Во Владивостоке полностью восстановили электроснабжение

Электроснабжение полностью восстановлено во Владивостоке после аварии. Об этом сообщили во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС).
«Больше отключений в городе нет, электроснабжение восстановлено», — рассказали в ВПЭС РИА Новости.
Предприятие в своем telegram-канале сообщило, что авария, произошедшая ранее, устранена в 22:51 по местному времени. Энергетики восстановили электроснабжение на улицах Алеутская, Батарейная, Посьетская, Тигровая, Адмирала Фокина и других, всего на 15 улицах.
Ранее большая часть жителей Дальнего Востока осталась без электричества из-за аварии на местной ГРЭС. В результате во Владивостоке перестали работать магазины, а горожане столкнулись с пробками на дорогах в 10 баллов, а также с перебоями водоснабжения. URA.RU рассказывало о последствиях массового блэкаута в Приморье — в материале.
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