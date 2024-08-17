Во Владивостоке полностью восстановили электроснабжение

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Электроснабжение восстановлено во Владивостоке
Электроснабжение восстановлено во Владивостоке Фото:

Электроснабжение полностью восстановлено во Владивостоке после аварии. Об этом сообщили во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС).

«Больше отключений в городе нет, электроснабжение восстановлено», — рассказали в ВПЭС РИА Новости. 

Предприятие в своем telegram-канале сообщило, что авария, произошедшая ранее, устранена в 22:51 по местному времени. Энергетики восстановили электроснабжение на улицах Алеутская, Батарейная, Посьетская, Тигровая, Адмирала Фокина и других, всего на 15 улицах.

Ранее большая часть жителей Дальнего Востока осталась без электричества из-за аварии на местной ГРЭС. В результате во Владивостоке перестали работать магазины, а горожане столкнулись с пробками на дорогах в 10 баллов, а также с перебоями водоснабжения. URA.RU рассказывало о последствиях массового блэкаута в Приморье — в материале

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Электроснабжение полностью восстановлено во Владивостоке после аварии. Об этом сообщили во Владивостокском предприятии электрических сетей (ВПЭС). «Больше отключений в городе нет, электроснабжение восстановлено», — рассказали в ВПЭС РИА Новости.  Предприятие в своем telegram-канале сообщило, что авария, произошедшая ранее, устранена в 22:51 по местному времени. Энергетики восстановили электроснабжение на улицах Алеутская, Батарейная, Посьетская, Тигровая, Адмирала Фокина и других, всего на 15 улицах. Ранее большая часть жителей Дальнего Востока осталась без электричества из-за аварии на местной ГРЭС. В результате во Владивостоке перестали работать магазины, а горожане столкнулись с пробками на дорогах в 10 баллов, а также с перебоями водоснабжения. URA.RU рассказывало о последствиях массового блэкаута в Приморье — в материале. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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