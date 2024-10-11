Для экспортеров смягчили норматив по обязательной продаже валюты

Правительство России решило смягчить норматив по обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. Согласно новому постановлению, теперь экспортерам необходимо продавать на внутреннем рынке не менее 25% валютной выручки, полученной по внешнеторговым контрактам. Ранее этот показатель составлял не менее 50%.
«В подпункте „б“ пункта 1 постановления Правительства [РФ] от 12 октября 2023 г. № 1681 „О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 771... цифры ‚50‘ заменить цифрами ‚25‘, — указано в документе, содержание которого приводит РИА Новости.
Согласно указу, экспортеры обязаны были зачислять на свои отечественные счета не менее 40% полученной валютной выручки в течение 60 дней с момента ее поступления. Затем, из зачисленной суммы, они обязаны продавать 90% на внутреннем валютном рынке в течение двух недель. Однако теперь та часть от общей суммы выручки, которая должна быть продана, уменьшилась с 50% до 25%.
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