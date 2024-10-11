11 октября 2024

Для экспортеров смягчили норматив по обязательной продаже валюты

© Служба новостей «URA.RU»
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Экспортеры должны продавать часть валютной выручки с прошлого года
Экспортеры должны продавать часть валютной выручки с прошлого года Фото:

Правительство России решило смягчить норматив по обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. Согласно новому постановлению, теперь экспортерам необходимо продавать на внутреннем рынке не менее 25% валютной выручки, полученной по внешнеторговым контрактам. Ранее этот показатель составлял не менее 50%.

«В подпункте „б“ пункта 1 постановления Правительства [РФ] от 12 октября 2023 г. № 1681 „О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 771... цифры ‚50‘ заменить цифрами ‚25‘, — указано в документе, содержание которого приводит РИА Новости.

Согласно указу, экспортеры обязаны были зачислять на свои отечественные счета не менее 40% полученной валютной выручки в течение 60 дней с момента ее поступления. Затем, из зачисленной суммы, они обязаны продавать 90% на внутреннем валютном рынке в течение двух недель. Однако теперь та часть от общей суммы выручки, которая должна быть продана, уменьшилась с 50% до 25%.

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Правительство России решило смягчить норматив по обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. Согласно новому постановлению, теперь экспортерам необходимо продавать на внутреннем рынке не менее 25% валютной выручки, полученной по внешнеторговым контрактам. Ранее этот показатель составлял не менее 50%. «В подпункте „б“ пункта 1 постановления Правительства [РФ] от 12 октября 2023 г. № 1681 „О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 771... цифры ‚50‘ заменить цифрами ‚25‘, — указано в документе, содержание которого приводит РИА Новости. Согласно указу, экспортеры обязаны были зачислять на свои отечественные счета не менее 40% полученной валютной выручки в течение 60 дней с момента ее поступления. Затем, из зачисленной суммы, они обязаны продавать 90% на внутреннем валютном рынке в течение двух недель. Однако теперь та часть от общей суммы выручки, которая должна быть продана, уменьшилась с 50% до 25%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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