Медведев обозначил основные приоритеты «Единой России»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обозначил выполнение социальных обязательств и укрепление обороноспособности страны в качестве главных задач партии «Единая Россия». По его словам, эти приоритеты легли в основу народной партийной программы.
«Приоритеты нашей партии хорошо известны. Они состоят в безусловном исполнении социальных обязательств государства перед гражданами нашей страны, в обеспечении обороноспособности и безопасности государства и в реализации национальных целей, которые установлены президентом страны», — заявил Медведев на заседании программной комиссии «Единой России» о финансовом обеспечении. Информация размещена на сайте партии.
В 2026 году в РФ планируется корректировка социальных выплат с учетом инфляционных процессов, заявил министр финансов Антон Силуанов. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение в Госдуму. Также министр обратил внимание на то, что проект федерального бюджета предусматривает индексацию пенсий темпами, превышающими уровень инфляции текущего года. Подобная мера обусловлена не только прогнозируемым ростом инфляции, но и увеличением заработных плат граждан. В следующем году пенсии индексироваться дважды не будут — двукратное повышение перенесено на 1 января, и предлагается произвести единовременную индексацию на 7,6%. В результате, по словам министра, средний размер пенсии к концу 2026 года составит 26 697 рублей.
