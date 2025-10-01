Более десятка дронов уничтожили над тремя российскими регионами

Минобороны: средства ПВО поразили над Россией 12 дронов ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Над Россией уничтожены 12 дронов самолетного типа
Над Россией уничтожены 12 дронов самолетного типа Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Российские средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников за четыре часа. Вражеские объекты были поражены над Брянской, Курской и Белгородской областями. Об этом рассказали в Минобороны РФ. 

«С 13.00 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотников самолетного типа. Семь — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Оно размещено в telegram-канале ведомства.

По данным оборонного ведомства, все дроны были оперативно обнаружены и уничтожены до того, как смогли нанести ущерб территории России. О пострадавших и разрушениях в результате инцидентов не сообщается.

ВСУ периодически атакуют РФ при помощи дронов. Только утром 1 октября сообщалось о четырех сбитых БПЛА.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников за четыре часа. Вражеские объекты были поражены над Брянской, Курской и Белгородской областями. Об этом рассказали в Минобороны РФ.  «С 13.00 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотников самолетного типа. Семь — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Оно размещено в telegram-канале ведомства. По данным оборонного ведомства, все дроны были оперативно обнаружены и уничтожены до того, как смогли нанести ущерб территории России. О пострадавших и разрушениях в результате инцидентов не сообщается. ВСУ периодически атакуют РФ при помощи дронов. Только утром 1 октября сообщалось о четырех сбитых БПЛА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...