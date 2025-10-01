Более десятка дронов уничтожили над тремя российскими регионами

Российские средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников за четыре часа. Вражеские объекты были поражены над Брянской, Курской и Белгородской областями. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«С 13.00 до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотников самолетного типа. Семь — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Оно размещено в telegram-канале ведомства.
По данным оборонного ведомства, все дроны были оперативно обнаружены и уничтожены до того, как смогли нанести ущерб территории России. О пострадавших и разрушениях в результате инцидентов не сообщается.
ВСУ периодически атакуют РФ при помощи дронов. Только утром 1 октября сообщалось о четырех сбитых БПЛА.
