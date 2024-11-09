Мигранты пожаловались на трудности с принятием детей в российские школы

Мигранты испытывают трудности с зачислением детей в российские школы. Сроки рассмотрения заявок существенно увеличились, пишут СМИ.
«Мигранты заявляют, что сроки рассмотрения документов на зачисление детей в школы заметно увеличились», — сообщает РБК. Там добавили, что это связано с проведением межведомственных проверок, инициированных МВД, которые занимают больше времени, чем раньше. В этом году ряд детей из Таджикистана и Узбекистана не смогли устроиться в школу. Некоторые родители сообщают, что их заявления не могут найти в системе.
Несмотря на открытость школ для всех детей, депутат Мосгордумы Андрей Медведев подчеркнул, что приоритет при зачислении отдается местным жителям, что также влияет на мигрантов. Важным фактором является также рекомендация Минпросвещения. Согласно ей, надо снизить количество детей мигрантов, которые плохо владеют русским языком.
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