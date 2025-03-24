Bloomberg: у Украины не обнаружили нужных Трампу запасов редкоземельных металлов

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На Украине не нашли нужные США запасы
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Украина не обладает запасами редкоземельных металлов, которые хочет получить президент США Дональд Трамп. На международном уровне просто не признают эти залежи «экономически жизнеспособными», сообщает агентство Bloomberg.

«Зацикленность Трампа на украинских ресурсах подняла вопрос о том, что на самом деле может предложить страна. Хотя президент США называет соглашение сделкой по „редкоземельным“ металлам, у Украины нет крупных запасов, которые были бы признаны на международном уровне экономически жизнеспособными», — передает агентство.

Трамп, тем не менее, нашел себе новую цель — атомные электростанции Украины. Теперь президент США намерен заполучить именно их.

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Украина не обладает запасами редкоземельных металлов, которые хочет получить президент США Дональд Трамп. На международном уровне просто не признают эти залежи «экономически жизнеспособными», сообщает агентство Bloomberg. «Зацикленность Трампа на украинских ресурсах подняла вопрос о том, что на самом деле может предложить страна. Хотя президент США называет соглашение сделкой по „редкоземельным“ металлам, у Украины нет крупных запасов, которые были бы признаны на международном уровне экономически жизнеспособными», — передает агентство. Трамп, тем не менее, нашел себе новую цель — атомные электростанции Украины. Теперь президент США намерен заполучить именно их.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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