Иностранцы стали реже получать российское гражданство

В 2024 году количество иностранцев, получивших российское гражданство, существенно снизилось, достигнув минимального показателя за последние пять лет. Это следует из статистики МВД.
«Все меньше иностранцев становятся российскими гражданами, а также получают разрешение на проживание в РФ», — передает «Коммерсантъ» данные МВД. В прошедшем году паспорта РФ получили всего 209 тысяч человек, что на 44,8% меньше по сравнению с 2023 годом. Падение числа выданных разрешений на временное проживание и видов на жительство также стало заметным: в 2024 году оформлено 44,5 тысячи разрешений на временное проживание, что на 50,4% меньше, чем в предыдущем году, и 214,9 тыс. видов на жительство — на 21,3% меньше показателя в 2023-м.
МВД связывает снижение количества «новых россиян» с ужесточением контроля в миграционной сфере и предыдущими массовыми выдачами паспортов жителям новых регионов в упрощенном порядке в 2022-2023 годах. Дополнительно, изменения в миграционной политике России обусловлены и другими факторами, включая политическую и социальную ситуацию в стране. Например, первый заместитель председателя думского комитета по делам СНГ Константин Затулин указывает на влияние продолжающейся военной операции и международных санкций. Кроме того, он отмечает недостаточную работу по переселению и репатриации соотечественников, что также сказывается на статистике получения гражданства. Также повлияла и трагедия в ТЦ «Крокус Сити Холл», после которой значительно ужесточился контроль за въездом и пребыванием иностранных граждан в России, считает руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.