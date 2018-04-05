Уральские госдумцы прогуляли встречу с Володиным и делегатами Экспо

17:21 05 апреля 2018 0

Слово на встрече дали только одному свердловчанину — одномандатнику Фото: duma.gov.ru

Визит членов инспекционной комиссии Экспо-2025 в Россию обрастает интересными подробностями. Иностранная делегация работает в России с понедельника, 2 апреля — первые три дня она провела в Екатеринбурге, где ее встречал Аркадий Дворкович, а уже накануне отправилась в Москву.

Встреча Дмитрия Медведева с инспекторами Экспо-2025 состоялась при участии губернатора Евгения Куйвашева Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области

Деталями визита зарубежных гостей в столицу с «URA.RU» поделились свердловские депутаты Госдумы, удостоенные чести принять участие в «высокой» встрече. Под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина на ней присутствовали лидеры парламентских партий коммунист Иван Мельников, либерал-демократ Владимир Жириновский, справоросс Сергей Миронов и единоросс Сергей Неверов. К ним присоединились председатель комитета по экономической политике Сергей Жигарев, глава комитета и недавний участник скандалов глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, а также свердловчане: Андрей Альшевских, Александр Петров, Данил Шилков, Дмитрий Ионин, Зелимхан Муцоев, Сергей Чепиков, Сергей Бидонько.

Отсутствовали на встрече Павел Крашенинников, Игорь Ковпак, Николай Езерский, Максим Иванов, Игорь Торощин, Алексей Балыбердин и Андрей Ветлужских. Номера двух последних сегодня не отвечали, а Крашенинников признался, что пробудет на больничном до конца этой недели. Отсутствие Алексея Балыбердина его коллеги объяснили тем, что он не имеет никакого отношения к Екатеринбургу, где будет проводиться выставка.

Где были в момент встречи Балыбердин и Ветлужских — неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Игорь Торощин уточнил, что и без него представителей ЛДПР на встрече хватало. Максим Иванов рассказал, что был приглашен на встречу, но губернатор «Евгений Куйвашев попросил помочь со встречей делегации, проводить их к Дмитрию Медведеву». Лев Ковпак признался, что «не смог поучаствовать, потому что в тот момент работал в комитете (по бюджету и налогам)». Николай Езерский «узнал о встрече уже после своего отлета в командировку, из которой вернется только сегодня вечером».

Единственным свердловским депутатом, которому дали слово после выступлений Вячеслава Володина и лидеров партий, оказался Андрей Альшевских. «Мы хотели продемонстрировать вне зависимости от политических разногласий свое единство в рамках проведения выставки на территории Екатеринбурга. Члены иностранной делегации признались, что услышали как раз то, что хотели — так они сказали в заключительном слове. Я от себя рассказал про мощный научный и промышленный потенциал нашего региона, про Екатеринбург, где проживают свободолюбивые граждане, имеющие свою позицию по многим вопросам, но объединившиеся в вопросе проведения выставки», — поделился депутат с «URA.RU».

Сразу после встречи выяснилась одна пикантная подробность, которую теперь уже обсуждают все свердловские госдумцы.

«Евгений Владимирович тоже планировал принять участие во встрече с депутатами. Но когда пришел туда ко входу, ему сказали: „Вас в списках нет, извините“. Неудобно получилось, но ему было чем заняться», — рассказал «URA.RU» депутат.

Сразу после прошла встреча все той же делегации с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Премьер заверил инспекторов в полной поддержке правительством заявки Екатеринбурга, а председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой назвал предварительные результаты работы инспекторов в Екатеринбурге и Москве «очень положительными».