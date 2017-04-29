Полина Гагарина показала новорожденную дочку. ФОТО

18:21 29 апреля 2017 0

Певица родила малышку Фото: инстаграм Полины Гагариной

Певица Полина Гагарина поделилась с поклонниками рассказом о самом волшебном событии в своей жизни — рождении дочери.

«В этом посте, у себя на страничке, я хочу сама своими словами рассказать вам о волшебном событии, которое случилось в нашей семье на днях — это рождение ребенка», — написала у себя в Инстаграме артистка.

Как рассказала Гагарина, роды прошли успешно и без осложнений. В доказательство певица выложила свое фото с новорождённой дочуркой.

Ранее Гагарина поделилась с фанатами снимком с пляжа, где видно ее «интересное положение».