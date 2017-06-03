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03 июня 2017
Главные новости 
13:28  03 июня 2017 0

Летевший в Челябинск самолет из-за пенсионерки экстренно сел в Казани

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Самолет не долетел до Челябинска и совершил вынужденную посадку в КазаниФото: Pixabay

Самолет, летевший из Москвы в Челябинск, в субботу утром, 3 июня, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Казани. На борту авиакомпании «Аэрофлот» стало плохо пассажирке.

Как сообщил руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин, информация о вынужденной посадке пассажирского самолета поступила от диспетчера воздушной гавани. На борту стало плохо 65-летней пассажирке, пишет «Интерфакс».

После вынужденной посадки женщину госпитализировали. Самолет дозаправили и отправили в пункт назначения, уточняет ТАСС.

Самолет следовал по маршруту «Шереметьево (Москва) — Челябинск» (номер рейса 1420).

Марина Мотылева
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