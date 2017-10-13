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13 октября 2017
16:04  13 октября 2017 0

США начали разрабатывать замену ядерному оружию против Китая и России

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, пентагон, пентагон сша, штаб квартира министерства обороны сша
Пентагон намерен обогнать Россию и КитайФото: depositphotos.com © URA.RU

Пентагон начал создавать перспективные комплексы мгновенного глобального удара Prompt Global Strike, которые будут решать те же задачи, что и стратегические ядерные силы.

«Взаимосвязь планов по развертыванию системы ПРО и созданию средств мгновенного глобального удара очевидна», — сообщил представитель Минобороны РФ Александр Емельянов.

Отмечается, что при нанесении «разоружающего» удара по объектам стратегических ядерных сил России и Китая, значительно возрастает эффективность системы ПРО Соединенных Штатов. Таким образом, Вашингтон косвенно подтверждает собственное намерение изменить существующий баланс сил за счет своего стратегического доминирования, пишет svpressa.ru.

Первые комплексы мгновенного глобального удара поступят в Вооруженные силы США в 2020 году. С их помощью у американцев появится возможность ровно за час с момента принятия решения нанести удар по любой цели на Земле.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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