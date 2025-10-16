Первый за два месяца разговор Путина и Трампа длился два часа

Путин и Трамп провели двухчасовой телефонный разговор 16 октября
Путин и Трамп провели двухчасовой телефонный разговор 16 октября

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор 16 октября, который начался в 17:56 по московскому времени и завершился в 20:05, продлившись более двух часов. Время начало и конца разговора публиковали западные журналисты. 

Это восьмой разговор лидеров с начала года и первый за 59 дней после предыдущего контакта 19 августа. Основными темами беседы традиционно стали ситуация на Украине и восстановление двусторонних отношений между Россией и США.

Дональд Трамп заранее сообщил о начале новой беседы в своей социальной сети, подчеркнув ее важность и ожидаемую продолжительность. Всего с начала года это уже восьмой контакт лидеров, основное внимание в которых уделяется ситуации на Украине и вопросам двусторонних отношений. Во время новых переговоров Трамп заявил, что по-прежнему хочет решить конфликт между Киевом и Москвой. 

