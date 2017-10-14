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14 октября 2017
16:45  14 октября 2017 0

Звезда шоу «Холостяк-2» утопила дорогое авто бросившего ее банкира

Девушка отомстила за отказ помочь с бизнесомФото: страничка Christina Kuchma ВК

Участница шоу «Холостяк-2» Кристина Кучма утопила Mercedes бросившего её банкира с Уолл-стрит стоимостью 55 тысяч долларов.

Расставание произошло во время ужина в одном из домов на Багамах. Когда девушка сообщила бизнесмену Гаю Джентиле о своей «беременности», мужчина предпочел прекратить отношения. В ответ Кучма забрала ключи от его Mercedes S400 и утопила машину в бассейне дома молодого человека, пишет Life.ru.

В начале разговора Джентиле дал согласие поддерживать ребенка. Но девушка сообщила, что беременна не ребенком, а идеей о создании нового маркетингового бизнеса и надеялась получить стартовый капитал в 50 тысяч долларов. Запросы девушки, по словам мужчины, «размыли границу между романтикой и бизнесом», поэтому он решил расстаться.

После этого Кристина «вернула» бывшему возлюбленному автомобиль со словами «Лжец! Ты говорил мне, что поможешь начать бизнес!» Выйдя на балкон, мужчина увидел свою иномарку, плавающую в бассейне.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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