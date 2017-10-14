Звезда шоу «Холостяк-2» утопила дорогое авто бросившего ее банкира

Участница шоу «Холостяк-2» Кристина Кучма утопила Mercedes бросившего её банкира с Уолл-стрит стоимостью 55 тысяч долларов.
Расставание произошло во время ужина в одном из домов на Багамах. Когда девушка сообщила бизнесмену Гаю Джентиле о своей «беременности», мужчина предпочел прекратить отношения. В ответ Кучма забрала ключи от его Mercedes S400 и утопила машину в бассейне дома молодого человека, пишет Life.ru.
В начале разговора Джентиле дал согласие поддерживать ребенка. Но девушка сообщила, что беременна не ребенком, а идеей о создании нового маркетингового бизнеса и надеялась получить стартовый капитал в 50 тысяч долларов. Запросы девушки, по словам мужчины, «размыли границу между романтикой и бизнесом», поэтому он решил расстаться.
После этого Кристина «вернула» бывшему возлюбленному автомобиль со словами «Лжец! Ты говорил мне, что поможешь начать бизнес!» Выйдя на балкон, мужчина увидел свою иномарку, плавающую в бассейне.