Путин: Россия избавляется от нефтегазовой зависимости

10:14 25 октября 2017 0

Нефтяная доля бюджета РФ снижается на фоне роста поступлений в него Фото: официальный сайт президента России

Россия избавляется от нефтегазовой зависимости. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, указав, что в ближайшие три года доход от нефтегазовой промышленности составит лишь треть от всех поступлений в бюджет.

«Если в 2014 году нефтегазовые доходы составляли больше половины дохода бюджета, то уже в текущем году около 39%», — цитирует «Коммерсант» выступление президента на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!»

Глава РФ, слова которого приводит «Федеральное агентство новостей», отметил, что на фоне снижения нефтегазовой доли в бюджете поступления в российскую казну будут расти. Путин ожидает, что дефицит бюджета России в 2019 году снизится до 5,9% с нынешних 8,5% ВВП.