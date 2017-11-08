18:41 08 ноября 2017 0

Жители ЯНАО и ХМАО чаще всего покупают недвижимость в компании «Эталон ЛенСпецСМУ» ФОТО: РБК Петербург

Жители сразу нескольких регионов УрФО активно покупают недвижимость в Санкт-Петербурге. Об этом «URA.RU» рассказал начальник отдела коммерческой недвижимости «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в группу «Эталон») Виктор Ведехин.

По его словам, в списке регионов, жители которых чаще всего покупают недвижимость в этой компании, ЯНАО и ХМАО. Также активно приобретают квартиры представители Норильска и Хабаровска, чуть реже — екатеринбуржцы и жители Иркутска, Владивостока, Камчатки, Магадана.

Так, например, у жителей ХМАО и ЯНАО большим спросом пользуются квартиры в уже сданном жилом комплексе комфорт-класса «Царская столица», который расположен в тихом центре — всего в 350 м от Невского проспекта, вблизи собора Феодоровской иконы Божьей матери. Кирпично-монолитный жилой комплекс, часть квартир в котором имеют панорамное остекление, состоит из 15 корпусов разной этажности — от 7 до 12. Высота потолков — 2,75 м. Вокруг вся необходимая инфраструктура: садики, школы, магазины, медучреждения, паркинги.

Стоимость одного квадратного метра в «Царской столице» разнится в зависимости от типа квартиры. «В студии порядка 140 тысяч рублей, в трехкомнатной квартире около 100 тысяч», — пояснил Виктор Ведехин. При этом, отметим, самая маленькая квартира-студия имеет площадь 33 кв.м, остальные — 44-46 кв. м. Трехкомнатные квартиры от 82 до 103 «квадратов».

В основном здесь предлагают квартиры с черновой отделкой — компания специализируется на жилье комфорт-класса, покупатели такой недвижимости, как правило, предпочитают делать ремонт сами. В продаже остались всего около 15% квартир.

1/4 ЖК Царская столица ФОТО: РБК Петербург

Еще один жилой комплекс этого застройщика — «Самоцветы» — расположен в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, рядом две станции метро, до набережной Малой Невы всего 500 метров.

Так как комплекс находится в историческом центре Северной столицы, то застройщик применил концепцию разных фасадов: часть из них оформлены в стиле старых домов, которые просто вписаны в новую застройку, часть имеют современный вид. Здесь также есть вся инфраструктура: детские сады, учебные заведения, магазины, подземный паркинг и так далее.

По проекту здесь будет четыре жилых корпуса разной этажности (от 10 до 11 этажей). Часть из них уже сдана, идет заселение. В среднем однокомнатные квартиры бизнес-класса в «Самоцветах» стоят 6 млн, двухкомнатные — 8-9 млн, трехкомнатные — около 10-11 (но есть и за 15 млн), четырехкомнатные — 13-14 млн. Также в продаже и двухуровневая квартира стоимостью 35 млн.

1/5 ЖК Самоцветы ФОТО: РБК Петербург

Группа «Эталон», отметим, работает на рынке более 30 лет. Строительство идет в двух столичных регионах. У компании есть 15 представительств в субъектах России. В том числе в Екатеринбурге, Новом Уренгое, Сургуте, Нижневартовске. В 2016 году капитализация компании превысила 1 млрд долларов.