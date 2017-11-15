{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Информацию о Скуратове озвучат на суде против журналиста «URA.RU». «Пока мне закрыли рот подпиской о неразглашении»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,62
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 ноября 2017
14 ноября 2017
Главные новости Москвы
07:52  15 ноября 2017 0

Миллиардер Полонский призвал создать в Крыму город, не принадлежащий РФ

Полонский Сергей, полонский сергей
Полонский хочет создать город «для всех» с высокими технологиямиФото: Личная страница Сергея Полонского в instagram
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Бизнесмен Сергей Полонский, который ранее выразил желание стать президентом России, предложил построить в Крыму высокотехнологичный город будущего, «который будет принадлежать не РФ», а всем странам мира. Заявление он сделал на пресс-конференции, посвященной президентским выборам.

Полонский объяснил, что главной целью его деятельности является созидание и внедрение современных технологий в нашу жизнь. «Так как мы выступаем за развитие, в России нужно создать новый город. Город, который основан на будущих, на новых технологиях… Поэтому… предлагаем, поскольку мы находимся в третьем тысячелетии, создать новый город, который будет принадлежать не РФ, который будет принадлежать всем странам мира. И мы считаем, что он должен… находиться на территории Крыма», — приводят РИА «Новости» слова Полонского.

В Крыму идею эпатажного бизнесмена (ранее он на пять лет был осужден за мошенничество) назвали фантасмагорической. Глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе отметил, что Полонский превращает все в фарс, и подчеркнул, что Крым — российская территория, «и на этом надо ставить точку», пишет «Федеральное агентство новостей».

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров