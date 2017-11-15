07:52 15 ноября 2017 0

Полонский хочет создать город «для всех» с высокими технологиями Фото: Личная страница Сергея Полонского в instagram

Бизнесмен Сергей Полонский, который ранее выразил желание стать президентом России, предложил построить в Крыму высокотехнологичный город будущего, «который будет принадлежать не РФ», а всем странам мира. Заявление он сделал на пресс-конференции, посвященной президентским выборам.

Полонский объяснил, что главной целью его деятельности является созидание и внедрение современных технологий в нашу жизнь. «Так как мы выступаем за развитие, в России нужно создать новый город. Город, который основан на будущих, на новых технологиях… Поэтому… предлагаем, поскольку мы находимся в третьем тысячелетии, создать новый город, который будет принадлежать не РФ, который будет принадлежать всем странам мира. И мы считаем, что он должен… находиться на территории Крыма», — приводят РИА «Новости» слова Полонского.

В Крыму идею эпатажного бизнесмена (ранее он на пять лет был осужден за мошенничество) назвали фантасмагорической. Глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе отметил, что Полонский превращает все в фарс, и подчеркнул, что Крым — российская территория, «и на этом надо ставить точку», пишет «Федеральное агентство новостей».