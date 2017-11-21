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21 ноября 2017
20 ноября 2017
08:55  21 ноября 2017 0

В приморском зоопарке агрессивные посетители напали на животных‍

Львица Лола вылетает в Крым. Екатеринбург, зоопарк, дикие животные, львица лола
Дебоширы пытались проникнуть в клетку с хищникамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двое мужчин, посетителей зоопарка, издевались над животными — били их и плевались. Инцидент произошел в зоопарке «Чудесный» в Уссурийске.

По словам сотрудников зоопарка, 20 ноября его посетили четверо мужчин восточной внешности. Двое из них отправились гулять по территории заведения, осматривать вольеры с обитателями, а двое других устроили настоящий дебош. Они оплевали животных, избили маленького поросенка и выдергали шерсть верблюда, пытаясь притянуть его к себе.

Хулиганы не успокоились даже после того, как сотрудник зоопарка отогнал их от измученных животных. Как передает kp.ru, они направились к вольерам с хищниками, попытались пролезть к тигрице и льву, при этом продолжали плевать в обитателей парка.

Спустя время сотрудникам учреждения все же удалось выгнать буйных посетителей с территории зоопарка.

Ранее в зоопарке Калининграда тигр напал на работника зоосада. Как показало служебно ерасследование, сотрудница нарушила правила техники безопасности.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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