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06 ноября 2017
Главные новости 
20:23  06 ноября 2017 0

В зоопарке установили, почему тигр из Челябинска напал на женщину

Челябинский зоопарк. Разная скотина.Челябинск., тигр
Животное пообещали не наказыватьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудница зоопарка города Калининград нарушила правила техники безопасности, что привело к нападению на нее амурского тигра по кличке Тайфун.

Причину выяснили после проведения служебного расследования. Теперь же специалистам предстоит выяснить, что привело к халатности при работе с животными, пишет «Лента.ру». Сейчас пострадавшая находится в городской больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. 16-летний питомец также пережил стресс и сейчас сидит в своем вольере. Никаких мер в его отношении предпринято не будет.

Напомним, что нападение произошло 5 ноября, когда женщина зашла в вольер. Посетители зоопарка смогли отвлечь животное криками и камнями, что позволило женщине укрыться во внутреннем помещении от разъяренного зверя.

Отметим, что тигра 15 лет назад привезли в Калининград из Челябинска.

Лев Истомин
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