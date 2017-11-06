В зоопарке установили, почему тигр из Челябинска напал на женщину

Сотрудница зоопарка города Калининград нарушила правила техники безопасности, что привело к нападению на нее амурского тигра по кличке Тайфун.
Причину выяснили после проведения служебного расследования. Теперь же специалистам предстоит выяснить, что привело к халатности при работе с животными, пишет «Лента.ру». Сейчас пострадавшая находится в городской больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. 16-летний питомец также пережил стресс и сейчас сидит в своем вольере. Никаких мер в его отношении предпринято не будет.
Напомним, что нападение произошло 5 ноября, когда женщина зашла в вольер. Посетители зоопарка смогли отвлечь животное криками и камнями, что позволило женщине укрыться во внутреннем помещении от разъяренного зверя.
Отметим, что тигра 15 лет назад привезли в Калининград из Челябинска.