03:47 30 ноября 2017 0

Аварию обещают устранить через несколько часов Фото: телеграм-канал Mash

В результате прорыв теплосети одной из крупнейших московских ТЭЦ №23 сотни домов в столичном микрорайоне Гольяново остались без отопления. Ликвидировать аварию коммунальщики планируют в течение нескольких часов.

По информации «Мосэнерго», ЧП произошло на улице Байкальской еще в 18:40 29 ноября. В результате аварии пострадали шесть человек — все они получили ожоги, передает RT. На период ликвидации аварии было принято решение о временном отключении порядка 900 домов. В зоне отключения проживает около 2 млн человек.

На данный момент в Москве -5 градусов С. Представители коммунальных служб рассчитывают, что температура в жилых помещениях если опустится, то некритично.

«Пришлось большую зону отключить, чтобы исключить вытекание из поврежденного участка, — приводит телеканал 360 слова руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Гасана Гасангаджиева. — Температура в домах отслеживается, она в данный момент не критична и серьезного понижения мы не предвидим».

Всего для ликвидации повреждения на теплотрассе задействованы пять бригад ПАО «МОЭК».

На видео, опубликованном в телеграм-канале Mash видны поднимающиеся на месте аварии клубы пара: