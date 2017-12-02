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02 декабря 2017
Главные новости Москвы
17:52  02 декабря 2017 0

Ракета «Союз» вывела на орбиту спутник Минобороны

Роскосмос, космос, космодром, запуск ракеты
Ракета вывела на орбиту военный спутникФото: Роскосмос

Ракета-носитель «Союз-2.1б», стартовавшая с космодрома Плесецк, успешно вывела на орбиту спутник Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Вывод военного спутника на расчетную орбиту произошел в установленное время. Запуск ракеты состоялся в 13:43 по московскому времени, приводит сообщение пресс-службы Минобороны информагентство Nation News.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме, уточняет RT. С аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют в штатном режиме. «Космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2524», — добавили в Минобороны. Старт ракеты был произведен с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Ранее стали известны причины аварии ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками на борту. Как выяснилось, причиной ЧП стали неверные расчеты в программировании пуска: ракету готовили к запуску с космодрома Байконур, а не с Восточного. Из-за этого разгонный блок «Фрегат» выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации. В итоге маневр получился не разгонным, а тормозным — и вместо выхода на переходную орбиту, разгонный блок вместе со спутниками направился к Земле и затонул в Атлантическом океане.

Разгонный блок вместе со спутниками был запущен 28 ноября, но не выйдя на орбиту упал в океан. По данным специалистов, ущерб оценивается в три млрд рублей.

Нина Калинина
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