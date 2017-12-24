В России заработал конкурент AliExpress

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Компания Mail.ru Group запустила в России онлайн-магазин Pandao. Сервис станет конкурентом AliExpress. Площадка позволяет напрямую связываться с продавцами. Также имеется функция защиты покупателя.
В Pandao будут торговать товарами, которые находятся на российских складах. Это увеличит скорость доставки и ликвидирует проблемы, связанные с таможней, пишет «Экономика сегодня».
Ранее в системе AliExpress обнаружена уязвимость для вирусных программ. Посетителей сайта «выбрасывало» на вредоносный сайт, напоминает агентство Nation News. В ноябре сообщалось, что компания сократит срок доставки товаров в Россию до десяти дней.