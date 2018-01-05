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05 января 2018
Главные новости Москвы
09:07  05 января 2018 5

В Сирии усилили охрану российской авиабазы после обстрела боевиков

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, су-24м, Сирия, хмеймим
Авиабазу с российскими самолетами взяли под усиленную охрануФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Сирии усилили охрану территории рядом с авиабазой Хмеймим после атаки боевиков. Как сообщили в Минобороны России, безопасность обеспечивают сирийские военные. «Сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории», — приводит заявление оборонного ведомства «Федеральное агентство новостей».

В Минобороны напомнили, что 31 декабря был проведен обстрел военной базы из минометов «мобильной диверсионной группой» террористов. Это привело к гибели двух военнослужащих. Как пишет телеканал 360, организованы поиски причастных к обстрелу боевиков.

Как ранее писало «URA.RU», в результате минометного обстрела со стороны радикальных исламистов оказались уничтожены семь самолетов. Кроме того, ранения получили около десяти военнослужащих. Между тем в Минобороны заявляют, что самолеты не были повреждены. Остающаяся в Сирии оперативная группа ВКС РФ «продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме», подчеркнули в ведомстве.

Нина Калинина
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