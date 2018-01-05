В Сирии усилили охрану российской авиабазы после обстрела боевиков

В Сирии усилили охрану территории рядом с авиабазой Хмеймим после атаки боевиков. Как сообщили в Минобороны России, безопасность обеспечивают сирийские военные. «Сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усилению режима охраны прилегающей к авиабазе территории», — приводит заявление оборонного ведомства «Федеральное агентство новостей».
В Минобороны напомнили, что 31 декабря был проведен обстрел военной базы из минометов «мобильной диверсионной группой» террористов. Это привело к гибели двух военнослужащих. Как пишет телеканал 360, организованы поиски причастных к обстрелу боевиков.
Как ранее писало «URA.RU», в результате минометного обстрела со стороны радикальных исламистов оказались уничтожены семь самолетов. Кроме того, ранения получили около десяти военнослужащих. Между тем в Минобороны заявляют, что самолеты не были повреждены. Остающаяся в Сирии оперативная группа ВКС РФ «продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме», подчеркнули в ведомстве.