02:07 11 января 2018 0

Профессии юриста, бухгалтера и медсестры могут исчезнуть через семь лет Фото: depositphotos.com © URA.RU

Благодаря развитию нанотехнологий и робототехники уже через семь лет в России могут исчезнуть профессии юриста, медсестры, экономиста, бухгалтера и полицейского.

В ближайшие три года по-прежнему будут востребованы профессии информационных систем, HR-специалиста, бизнес-аналитика, разработчика мобильных приложений, а также электрика и стоматолога. На данный момент подобных профессий на рынке около трети.

До 2023 года сохранится высокий спрос на такие профессии, как урбанист, менеджер краудфандинговых и краудинвестинговых платформ, инженер 3D-печати, оператор дронов, биоинженер и инженер по возобновляемой энергии, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Наиболее востребованными профессиями после 2025 года были названы менеджер космического туризма, архитектор виртуальной реальности, специалист по кибербезопасности, дизайнер виртуальной реальности, специалист по медицинской робототехнике, а также биоинформатик. Примечательно, что самыми важными качествами для специалистов будущего станет умение моделировать, программировать, вести переговоры и решать многоуровневые задачи.

Напомним, в 2018 году уже могут потерять работу бухгалтеры начального уровня, операторы call-центров, страховые агенты, модераторы сайтов, операторы ввода информации, а также юристы низкой квалификации. Также под угрозой увольнения в этом году могут оказаться специалисты, обслуживающие «криптопузырь».