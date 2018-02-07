Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ с 1 мая

Государственная дума РФ приняла в первом чтении законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) станет равным уровню прожиточного минимума не с 1 января 2019 года, а с 1 мая 2018 года. Эту инициативу на рассмотрение внес глава государства Владимир Путин 26 января.
«Законопроект в первом чтении принят единогласно: 428 — за, против — нет, воздержавшихся нет», — цитирует спикера Госдумы Вячеслава Володина ТАСС. Если законопроект вступит в силу с 1 мая текущего года, МРОТ будет равен 11 163 рублям, что равно величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года. В таком случае суммарное повышение минимального размера оплаты труда в 2018 году составит 43%.
Ранее законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года поддержали депутаты из комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщало «Федеральное агентство новостей». Отмечается, что изменения в законодательстве коснутся трех миллионов человек, из которых более половины заняты в государственных и муниципальных учреждениях, напоминает «URA.RU». По информации «Национальной службы новостей», для повышения МРОТ с 1 мая понадобится 39 млрд рублей. Из федерального бюджета внесут порядка 7,5 млрд рублей, из региональных и муниципальных бюджетов задействуют почти 32 млрд рублей.