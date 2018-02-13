Свердловский экс-депутат Госдумы возглавил Роскомнадзор в Поволжье

16:44 13 февраля 2018 0

Надзорное ведомство пополнилось экс-представителем Урала ФОТО: страница Facebook Романа Чуйченко

Бывший главред «Областной газеты» и экс-депутат Госдумы от Свердловской области Роман Чуйченко назначен на должноcть главы Роскомнадзора по Саратовской области. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Представители ведомства подчеркнули, что решение о назначении уже принято, но пока Чуйченко к своим обязанностям еще не приступил. Дозвониться до Романа Юрьевича пока не удалось — телефон нового главы управления Роскомнадзора Саратовской области оказался недоступен.

Чуйченко начинал свою карьеру именно в Саратовской области: в 90-е работал в «Поволжском информационном агентстве», а после возглавлял информационное агентство «Росбалт-Поволжье». В середине «нулевых» Чуйченко стал главой пресс-службы саратовского губернатора, а в 2010 году приехал на Урал. Здесь он занял должность советника губернатора Свердловской области Александра Мишарина. С 2010 по 2012 годы Чуйченко был главным редактором «Областной газеты».

В 2012 году Чуйченко стал заместителем руководителя секретариата президиума Генсовета Центрального исполкома партии «Единая Россия» (Москва), а в период 2012—2013 годов был министром печати Саратовской области. C 23 октября 2013 года по 4 октября 2016 года Чуйченко представлял Свердловскую область во фракции «Единой России» в Госдуме. В 2017 году получил пост заместителя директора по информационной политике ГТРК «Саратов».