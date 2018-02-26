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27 февраля 2018
26 февраля 2018
Главные новости Москвы
23:17  26 февраля 2018 2

Настя Рыбка и секс-тренер Алекс Лесли просят отпустить их под залог в Таиланде

Задержанных Настю Рыбку и Алекса Лесли ждет суд и депортацияalex.lesley, Instagram.com

Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, а также Александр Кириллов (Алекс Лесли) просят освободить их из заключения под залог. Их ожидает суд и депортация в Россию.

«Вопрос пока рассматривается», — отметили в местной полиции, пишет Life. Один из задержанных подозревается в нарушении миграционного законодательства Таиланда, трое — в незаконном проникновении в страну, остальные шестеро, включая Настю Рыбку и Алекса Лесли, — в нелегальной трудовой деятельности, отмечает телеканал 360.

По словам заведующего консульским отделом посольства России Владимира Соснова, Вашукевич и Кириллова ожидает суд и последующая депортация на родину, пишет RT. Ранее их вместе с еще восемью людьми задержала полиция Таиланда во время нелегального тренинга Кириллова в Паттайе. Вход на мероприятие Алекса Лесли стоил порядка 20 тысяч бат (около 625 долларов).

Иван Шестак
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