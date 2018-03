11:03 15 марта 2018 0

Свою песню артист услышал случайно Фото: Александр Исаков © URA.RU

Бывший вокалист екатеринбургской группы «Агата Кристи» и нынешний лидер The Matrixx Глеб Самойлов получил от ирландских коллег гонорар за композицию «Я буду там» из альбома «Позорная звезда» 1992 года. Уральский музыкант получил выплаты за песню Loosen the noose, которую в 2016 году перепела солистка культовой группы The Cranberries Долорес О’Риордан.

«Забавная история приключилась с песней «Я буду там» с альбома «Позорная звезда» «Агаты Кристи». Спустя четверть века после ее записи Глеб Самойлов неожиданно услышал свою мелодию в исполнении Долорес О’Риордан, солистки известной ирландской группы The Cranberries. Песня была выпущена на сингле проекта «D.A.R.K.», с которым тогда сотрудничала Долорес, имела английский текст и называлась Loosen the noose, — написал на своей странице в Facebook архивариус Свердловского рок-клуба Дмитрий Карасюк.

По его словам, Самойлов узнал, что одним из участников проекта был некий Олег Корецкий, предложивший ирландцам записать песню, знакомую еще в пору российской юности. Связавшись с менеджерами проекта «D.A.R.K.», уральский музыкант отправил им оригинальную версию песни. Западные коллеги по сцене отреагировали цивилизованно — они выплатили авторский гонорар, а в титрах указали, что автор финальной композиции Gleb Samoylov.

Инцидент уже прокомментировал саксофонист и клавишник, участник золотого состава екатеринбургской группы «Наутилус Помпилиус» Алексей Могилевский. «Даже не знал. Очень рад и горд за Глеба!», — отметил он в Facebook. В комментариях пользователи Сети указали, что еще в 1990 году британская группа Depeche Mode позаимствовала ритм-секцию из песни Самойлова «Я буду там», вставив ее в свою композицию «Halo».

Напомним, ранее московский городской суд обязал экс-участника «Агаты Кристи» Вадима Самойлова выплатить его брату Глебу задолженные им 4,3 млн рублей, пишет «Национальная служба новостей». Конфликт между Самойловыми начался с того, что Вадим одолжил у Глеба более 5 млн рублей, однако позже второй не получил всей суммы и подал иск в суд.