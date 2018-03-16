Мальчик сначала не поверил своему счастью
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич подарил клюшку своему персональному болельщику Бенджамину. Мальчик не смог сдержать слез.
Во время предматчевой раскатки (НХЛ встречалась с «Питтсбургом») спортсмен подъехал к трибуне и передал клюшку через ограждение. Сначала ребенок не мог поверить в происходящее, а после начал рыдать от счастья.
Позже, во время интервью, Бенджамин признался, что для него это было крайне важно. На кадрах видно, что ребенок стоит в форменной одежде череповецкой «Северстали» — клуба, который Бучневич защищал ранее.