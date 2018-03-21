18:43 21 марта 2018 0

Топилин выступил с инициативой в рамках выполнения задачи президента Фото: Павел Бедняков © URA.RU

Регионам поручили к 1 июля составить «портреты» семей с низким доходом, чтобы в дальнейшем помочь им выйти из бедственного положения. С такой инициативой выступил на расширенном заседании правления Пенсионного фонда России глава Минтруда РФ Максим Топилин.

Поставленную задачу планируется выполнить с помощью Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). По словам Топилина, она поможет собрать информацию о доходах и других важных данных бедных семей. «Мы исходим из того, что это очень важно. Нам нужно дойти до каждой семьи, мы должны будем работать с каждой семьей, чтобы разобраться в причинах», — цитирует главу ведомства ТАСС. Топилин отметил, что задачу по снижению уровня бедности россиян поставил президент страны Владимир Путин.

Ранее «URA.RU» сообщало, что глава государства поставил задачу вдвое сократить число бедных в России: с 20,3 млн человек до десяти млн. На днях Путин обозначил приоритеты на новый президентский срок. В частности, до 15 апреля администрация президента должна будет определить национальные цели развития страны на период до 2024 года, в которые вошло снижение уровня бедности, писало RT.