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01 апреля 2018
19:45  01 апреля 2018 0

Преемник Тулеева предложил создать детский технопарк на территории сгоревшего ТЦ

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ
Кемеровчане предлагают собственные варианты благоустройстваФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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ВрИО губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил построить детский технопарк в рамках благоустройства региональной столицы на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня». В администрации Кузбасса сообщили, что кемеровчане могут сами предложить свой вариант благоустройства территории и проголосовать за понравившийся. В настоящее время большинство горожан отдали свой голос за создание сквера с именными деревьями и небольшим мемориалом.

«Сергей Цивилев предложил включить в варианты голосования создание нового детского технопарка, в котором будет размещен мемориал», — сообщили на сайте администрации Кузбасса. Об этом он заявил во время своего первого совещания в должности врио губернатора Кемеровской области. Он также поручил взять работу с родственниками погибших при пожаре в «Зимней вишне» под особый контроль.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Цивилев назначен врио главы Кузбасса в связи с отставкой Тулеева. Президент России Владимир Путин принял прошение об отставке Тулеева после страшной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». До этого Цивилев занимал должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Пожар, случившийся в торговом центре, по официальным данным, унес жизни 64 человек, из них — 41 ребенок.

Иван Шестак
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