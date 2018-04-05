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05 апреля 2018
18:18  05 апреля 2018 1

Российские студенты, обучающиеся за рубежом, стали жертвами «дипломатической войны»

Митинг ЛДПР
Отказ в посольствах не объясняютФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Обострение дипломатических отношений между Россией, США и Великобританией усложнило процесс обучения за рубежом для российских студентов. Это происходит несмотря на заверения иностранных политиков в том, что «дипломатическая война» не коснется культурных связей.

За последнюю неделю американские консульства дважды отказались продлевать учебные визы для российских студентов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на директора по маркетингу компании Smapse Николая Воротного. Студентам рекомендуют закончить обучение в вузах, не покидая территорию Соединенных Штатов.

Также из-за закрытия консульства Великобритании в Санкт-Петербурге увеличился срок ожидания при получении учебных виз. Маркетинг-директор компании «Знание центр» Диана Осипова рассказала, что теперь весь поток заявок идет на московский центр, что удлиняет период ожидания с недели до двух.

Поводом для дипломатического скандала стало отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Англии. США и Британия обвинили Россию в причастности к произошедшему. 26 марта американские власти объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. В качестве зеркальных мер российские власти попросили 60 американских дипломатов покинуть территорию РФ, пишет «Федеральное агентство новостей».

Вечером 4 апреля стало известно, что дочь отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия поговорила по телефону со своей сестрой. Женщина рассказала, что «все поправляются», а «отец сейчас отдыхает».

Семен Гринберг
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