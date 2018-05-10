08:29 10 мая 2018 0

Актриса смело демонстрирует публике открытое тело Фото: Татьяна Васильева, Instagram

Народная артистка России, актриса и телеведущая Татьяна Васильева, которой в феврале исполнился 71 год, показала себя в купальнике. Снимок с пляжа Калифорнии опубликовал в своем Instagram актер Станислав Садальский.

Как пишут argumenti.ru, Васильева никогда не скрывала, что с особым рвением следит за своей внешностью и прибегает к услугам косметологов. В кадре она стоит, придерживая шляпу, совершенно не стесняясь.

Подписчики Садальского расхвалили в комментариях его спутницу. «Красавица женщина», «Стройная, обаятельная и привлекательная», «Вот это фигура! Хотела пойти за тортиком, нет… пойду встану на тренажер», «Смелая!», «Фигурка — позавидовать можно», «В потрясающей форме!», «Даже живота нет в таком возрасте!», «Васильевой комплименты за такую шикарную фигуру», «Смело и с поднятой головой! Нет фальши, все естественно и прекрасно», «Завидую! Ни жиринки», — выразили восхищение пользователи соцсети.

Ранее Татьяна Васильева для избавления от морщинок сделала контурную пластику губ. Как сообщало «URA.RU», артистка не стыдится того, что всеми силами пытается сохранить молодость, и считает, что профессия обязывает ее как минимум хорошо выглядеть.