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11 мая 2018
08:20  11 мая 2018 1

Молодой муж опубликовал снимки беременной 46-летней Кудрявцевой. ФОТО

Лера давно мечтала родить Игорю ребенкаФОТО: Лера Кудрявцева, Instagram

Хоккеист Игорь Макаров — супруг телеведущей Леры Кудрявцевой — опубликовал первые фото беременной жены. Снимками он похвастался на своей странице в Instagram.

Супруги запечатлены вдвоем на прогулке и с друзьями на чемпионате мира по хоккею в Дании. На снимках хорошо виден округлившийся живот 46-летней Кудрявцевой. Подписчики порадовались за пару. Они посоветовали 30-летнему Игорю всячески опекать красавицу-жену: «Молодцы, красавцы», «Игорь, берегите Лерочку! Она замечательная», «Отличный возраст! Шикарно выглядит Лера!». Некоторые с ехидством заметили разницу в возрасте пары: «Хитрая лисичка», «Новая мода у бабушек».

В начале мая поклонники начали подозревать теледиву в интересном положении. Сама звезда предпочла не комментировать домыслы фанатов. Слухи подтвердил телеведущий Андрей Малахов: «Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью». Кудрявцева и Макаров официально женаты уже 5 лет. У Леры есть взрослый сын от первого брака. Он на 2 года младше ее супруга-хоккеиста.

Виктор Жуков
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