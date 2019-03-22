Фадеев получил престижную музыкальную награду

Церемония награждения прошла в Большом Кремлевском дворце Фото: Максим Фадеев, Instagram

Вечером в четверг, 21 марта, в Большом Кремлевском дворце прошла церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo. Лучшими российскими эстрадными исполнителями стали Полина Гагарина и Филипп Киркоров, а в номинации «Композитор года» награду получил Максим Фадеев.

«Композитором года» признали Максима Фадеева, а Денис Ковальский получил награду «Поэт-песенник года» из рук Криса де Бурга», передает ТАСС. Певцу и певице года статуэтки в форме скрипичного ключа вручил специальный гость церемонии — американский певец Майкл Болтон.

Впрочем, Гагарина не смогла лично приехать на церемонию, как и южнокорейский бойсбэнд BTS, признанный музыкальным коллективом года. Робби Уильямс и Аида Гарифуллина, спевшие на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в 2018 году в Москве, были удостоены премии «Дуэт года».

«Альбомом года» был признан E.G.O. рэпера Jah Khalib, «Музыкальным видео года» — клип Skibidi группы Little Big, песней года — SuperStar Светланы Лободы. «Открытием года» стала Юлия Зиверт. В специальной номинации «Народное признание» награды был удостоен Григорий Лепс.