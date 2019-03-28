В России изменят процедуру перерасчета коммунальной платы

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 16:15
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Клипарты. Сургут , монеты, коммунальные услуги, квартплата, деньги
Процедура перерасчета может быть упрощенаФото: Алексей Андронов © URA.RU

Процедуру перерасчета платежей за коммунальные услуги планируют упростить. Такое заявление сделал замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров на экономическом форуме в Красноярске.

«Возможно, будут скорректированы механизмы, чтобы упростить процедуру перерасчета платежей за коммунальные услуги. Есть большое количество различных вариантов, как это можно сделать», — приводит ТАСС слова заместителя министра.

Ранее стало известно, что перерасчет платежей за «коммуналку» может быть осуществлен за ресурсы, плата за которые осуществляется по общедомовым тарифам. Перерасчет возможно произвести только в тех случаях, когда жильцы долгое время отсутствуют в квартире, а также когда качество коммунальных услуг неудовлетворительное или они не оказываются вовсе.

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