В России изменят процедуру перерасчета коммунальной платы

Процедуру перерасчета платежей за коммунальные услуги планируют упростить. Такое заявление сделал замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров на экономическом форуме в Красноярске.
«Возможно, будут скорректированы механизмы, чтобы упростить процедуру перерасчета платежей за коммунальные услуги. Есть большое количество различных вариантов, как это можно сделать», — приводит ТАСС слова заместителя министра.
Ранее стало известно, что перерасчет платежей за «коммуналку» может быть осуществлен за ресурсы, плата за которые осуществляется по общедомовым тарифам. Перерасчет возможно произвести только в тех случаях, когда жильцы долгое время отсутствуют в квартире, а также когда качество коммунальных услуг неудовлетворительное или они не оказываются вовсе.