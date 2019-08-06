Эвелина Бледанс сменила имидж для театральной постановки Фото: страница Эвелины Бледанс в Instagram

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс предстала перед поклонниками в БДСМ-образе. 50-летняя артистка примерила необычный наряд из черной кожи с шипами для роли в театральной постановке.

Видеозапись, на которой она позирует в костюме, Бледанс выложила на своей странице в Instagram. В ролике актриса рассказывает о своей героине Эве в спектакле «Любовь по-итальянски» и размахивает кожаной плетью. «Женщина должна попробовать все или только классика?» — подписала видео Бледанс.

Подписчики актрисы разошлись во мнении о ее образе. «Всему свое время, зачем молодиться? Встречайте старость достойно», — прокомментировала anzhelika_super. «Отвратительно, бабуля с плеткой», — раскритиковала elena.grostela. «Эвелина, во всех образах хороша», — поспорила veronikabogdanova36. «Как всегда грациозная, как в лихие 90-е», — поддержал mihael_shumaher.

Ранее Бледанс снялась в откровенной фотосессии в купальнике, напоминает «Дни.ру». «45 — баба ягодка опять, а 50 — обнуление», — прокомментировала свои снимки актриса.