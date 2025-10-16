16 октября 2025

Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл детали телефонного разговора Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, беседа носила содержательный характер и была предельно откровенной и доверительной. Информацию передает корреспондент URA.RU.

«Наш президент начал разговор с поздравления Трампа с успехом его работы по нормализации обстановки в секторе Газа. Особый акцент был сделан на вопросах украинского кризиса», — сообщил помощник президента.

В ходе беседы российский лидер изложил принципиальную позицию России по ближневосточному урегулированию. Особое внимание было уделено украинскому кризису, где Путин дал подробную оценку ситуации и подчеркнул стремление к политико-дипломатическому решению.

16 октября состоялся первый за два месяца телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который продлился около двух часов. Американский лидер охарактеризовал диалог как весьма продуктивный. По итогам беседы стороны договорились о подготовке личной встречи в Будапеште, а Трамп также выразил надежду на организацию переговоров между Путиным и Владимиром Зеленским. Главные заявления сторон — в материале URA.RU.

