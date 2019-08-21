Украинская артистка Ольга Полякова обвинила российскую певицу Ольгу Бузову в плагиате. Украинка заявила, что Бузова скопировала образ, который Полякова использовала в своем клипе «Королева ночи». Для сравнения Полякова выложила у себя в Instagram кадры из своего клипа и клипа Бузовой «#Лайкер».
«Приятно быть цитируемым живым классиком», — подписала свой пост украинская знаменитость. В комментариях фанаты ее поддержали. «Бузовой до Поляковой, как до Шанхая босиком», — написал фанат украинки.
Однако нашлись и те, кто не разделил претензии Поляковой. «Где этот плагиат? Так все одевались в 90-х. Образы это даже не ваши», — заявил один из поклонников Бузовой. «В таком случае вы украли образ Аллегровой!» — ответил Поляковой другой фанат россиянки. Многие комментаторы обвинили украинку в попытке «хайпануть» на творчестве и популярности российской звезды, отмечает «Пятый канал».
Ранее Бузова попала в автомобильную аварию. Машина Бузовой столкнулась с автомобилем советской и российской актрисы театра и кино Эвелины Бледанс, напоминает издание «Дни.ру».