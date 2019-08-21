Генпрокуратура потребовала конфисковать имущество семьи полковника-миллиардера из ФСБ

Генпрокуратура подала иск о взыскании имущества на сумму 6,3 млрд рублей с семьи арестованного за мошенничество полковника ФСБ Кирилла Черкалина. Ранее у экс-главы второго отдела управления «К» Службы экономической безопасности уже находили 12 млрд рублей наличными.
«Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи Кирилла Черкалина на сумму 6,3 млрд рублей», — приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. В Генпрокуратуре заявили, что на часть нелегального дохода он приобретал имущество для своей семьи.
Установлено, что стоимость имущества Черкалина значительно превосходит официальный доход. Так, общий легальный доход Черкалина и его родственников и близких с 2005 по 2019 год должен был составить не более 55 млн рублей, уточняет RT.
Черкалина и двух его подчиненных — Дмитрия Фролова и Андрея Васильева — задержали 25 апреля по подозрению в мошенничестве и вымогательстве взяток. Позже все трое были отправлены под арест. В СК России считают, что полковник получил взятку в 850 тысяч долларов (52 миллиона рублей) и совершил мошенничество на 490 млн рублей, напоминает «Национальная служба новостей». В деле фигурировало три банка, среди которых «Траст» и разорившийся «Югра». Позже выяснилось, что арестованные экс-сотрудники ФСБ, которые по долгу службы курировали банковский сектор, могли «крышевать» кредитные организации.