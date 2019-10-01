До назначения в Роскосмос Юрий Росляк шесть лет был аудитором Счетной палаты
Юрий Росляк стал заместителем генерального директора Роскосмоса. В госкорпорации он будет заниматься финансовыми вопросами.
«Заместителем генерального директора — главным финансовым директором Госкорпорации Роскосмос назначен Юрий Росляк, ранее занимавший пост аудитора Счетной палаты Российской Федерации», — сообщает сайт госкорпорации. Согласно информации на сайте Роскосмоса, Росляк будет десятым заместителем гендиректора Дмитрия Рогозина.
Юрий Росляк занимал должность первого заместителя мэра Москвы с 2003 по 2010 годы. Тогда город возглавлял Юрий Лужков. После этого он три года являлся заместителем председателя комитета Совета Федерации по экономической политике. С 2013 года был аудитором Счетной палаты РФ.