30 сентября 2019

У главы Роскосмоса появился десятый заместитель. Финансы госкорпорации доверили бывшему заму Лужкова

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Круглый стол либеральной платформы ЕР по ЖКХ. Москва, росляк юрий
До назначения в Роскосмос Юрий Росляк шесть лет был аудитором Счетной палатыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Юрий Росляк стал заместителем генерального директора Роскосмоса. В госкорпорации он будет заниматься финансовыми вопросами.

«Заместителем генерального директора — главным финансовым директором Госкорпорации Роскосмос назначен Юрий Росляк, ранее занимавший пост аудитора Счетной палаты Российской Федерации», — сообщает сайт госкорпорации. Согласно информации на сайте Роскосмоса, Росляк будет десятым заместителем гендиректора Дмитрия Рогозина.

Юрий Росляк занимал должность первого заместителя мэра Москвы с 2003 по 2010 годы. Тогда город возглавлял Юрий Лужков. После этого он три года являлся заместителем председателя комитета Совета Федерации по экономической политике. С 2013 года был аудитором Счетной палаты РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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