Ледовые городки обошлись региональным бюджетам в десятки миллионов рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

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Сегодня среда, 1 января. И вот главное к этому часу:

Мы уже не представляем мир без технологий, но человечество все никак не успокоится. Ученые постоянно придумывают новые возможности, которые люди не успевают освоить. «URA.RU» поговорило о будущем с футурологом Данилой Медведевым и узнало, правда ли роботы заменят людей, решится ли проблема бессмертия и ждать ли технологический рывок в 2020-м.

Новогодние каникулы — самое время отправиться кататься с горок и фотографироваться у ледовых фигур. В этот раз власти решили удивить уральцев ледовыми городками с гигантскими елками и стилизованными площадками. На проекты потратили огромные суммы: самый дорогой обошелся в 78 миллионов рублей. Но люди все равно недовольны. Мы осмотрели крупные уральские ледовые городки, узнали об их бюджете и особенностях. Теперь показываем вам.

И випы, и простые люди частенько обещают себе заняться спортом в новом году. А депутаты Госдумы, бывшие спортсмены и чемпионы посоветовали, с чего начать.

Россиянам рассказали о взлете цен на коммунальные услуги. В начале года тарифы будут прежними, но со второй половины года придется платить за свет и воду больше обычного.

Переход россиян на электронные трудовые приведет к ряду проблем. Личные данные окажутся под ударом. Рассказываем, как можно защититься.

Жителям Екатеринбурга испортили Новый год. В самый разгар праздника силовики начали разгонять людей с ледового городка. Полицейские силком выводили народ, а в мэрии заявили, что во всем виноваты сами горожане.