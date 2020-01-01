Посмотрите на самый дорогой ледовый городок Урала

В столицах регионов УрФО самыми посещаемыми местами стали ледовые городки. Ежегодная традиция обходится бюджетам в миллионы рублей, в половине уральских субъектов федерации расходы на новогодние площадки выше, чем в прошлом — при этом результат далеко не всегда оправдывает ожидания горожан. «URA.RU» сравнил, как регионы подготовились к Новому году.
Легенды древней Пармы в Прикамье
Самый дорогой городок на Урале — в Перми: он обошелся в 75 миллионов рублей, в 2,5 раза дороже, чем в 2018 году. Сюда, помимо расходов на ель и постройки из льда, вошла заливка двух катков. Площадь городка «Легенды древней Пармы» значительно увеличена, площадку развернули на территории всей эспланады — от Законодательного собрания до Театра-Театра (это три квартала). Посещение городка, в том числе высотных горок, бесплатно для гостей.
Но пермяки остались недовольны подготовкой к Новому году — эспланаду открыли за 2 дня до Нового года, и рядом с городком местами еще разрыт грунт. В то же время, жители в соцсетях позитивно отзываются об общем устройстве городка и новой елке.
Самый дорогой городок в УрФО
Городок в Екатеринбурге — самый дорогой в УрФО: на него потратили 24,4 млн рублей, это рекордная стоимость за всю историю существования новогодних площадок в центре города. По сравнению с 2018 годом он подорожал незначительно — на 1,6 млн. рублей. Его отличительная черта — искусственная ель-конус высотой 50 метров, вторая по высоте в стране. Горожане уже раскритиковали ее. В результате глава города Александр Высокинский пообещал, что через год центр города украсит живая ель.
Темой ледового городка стало «Открытие Антарктиды». В оформлении акцент сделан на ледовые скульптуры, при этом самую высокую горку сделали платной: 50 рублей за один спуск. «Это считается не горкой, а аттракционом. Высота конструкции — 10 метров. Если не будет пропускного режима, будут травмы. Расходы связаны с обслуживанием и обеспечением безопасности», — пояснили в пресс-службе мэрии. Глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков объяснил, что ранее имелся опыт, когда самая большая горка была бесплатной. «Это привело к большому потоку желающих. За раз скатывались несколько человек, что привело к массовым травмам», — заключил он.
Мертвые рыбы в Тюмени
В Тюмени на ледовый городок и новую елку потратили 9 млн. рублей, что на 2,8 млн. рублей больше, чем в прошлом году. При этом на площадке используются две пары прошлогодних фигур Деда Мороза и Снегурочки. Тюменцы остались недовольны скульптурами — во льду они нашли вмерзших рыб, после чего подрядчик был вынужден вынимать их из уже готовых скульптур.
Городок в Салехарде потребовал больше места
Городок в Салехарде стал больше и вышел за пределы главной площади, из-за чего мэрии пришлось пересмотреть дорожный проезд и стоимость проекта. Он обошелся в 7 млн. рублей — на 500 тысяч больше, чем в прошлом году. На территории городка установили искусственную 21-метровую ель — ту же, что год назад, ледовые скульптуры, горки и фотозону.
В Югре сэкономили
В Ханты-Мансийске размер городка увеличили в полтора раза, на его создание потратили 5,5 миллионов рублей, при этом гирлянды не закупались: использованы те же, что год назад. Его цена меньше, чем годом ранее — тогда из бюджета было выделено 9 млн. рублей. Посещение всех горок бесплатное.
Множество горок в Челябинске
В Челябинске экономить на новогодней площадке на площади Революции — уже традиция. С 2016 года расходы на него снизились вдвое: с 10 млн. рублей до 5,2 млн. рублей. Особенность городка — многочисленные горки. «В прошлом году горожане жаловались, что в городке нечем заняться», — рассказала глава Управления культуры администрации Элеонора Халикова.
Площадка для керлинга в Кургане
Самый дешевый городок на Урале — в Кургане: он обошелся в 2,8 млн. рублей. В прошлом году его строили за 4,1 млн рублей. В соцсетях горожане отмечают, что главная новогодняя площадка «смотрится выигрышнее, поскольку появилось больше иллюминации». На территории городка разместили ледовый лабиринт, каток, площадку для керлинга и скульптуры медведей.